Nemanja Vejnovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Vejnovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Vejnovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Vejnovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Vejnovic 4 Nisan 1992 tarihinde Novi Grad şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nemanja Vejnović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Vejnovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Vejnovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Novi Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Novi Grad takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Vejnovic'nin FK Sloboda Novi Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Vejnovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Vejnovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Vejnovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Vejnovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında Jedinstvo Ub

1 Ağustos 2011 yılında Rudar Prijedor

1 Temmuz 2012 yılında S. Novi Grad

1 Temmuz 2013 yılında Tekstilac

1 Temmuz 2014 yılında Slavija S.

1 Temmuz 2016 yılında B. Banja Luka

31 Temmuz 2017 yılında Rudar Prijedor

9 Temmuz 2018 yılında Zvijezda 09

4 Şubat 2019 yılında FK Alfa Modriča

1 Ağustos 2020 yılında SV Lohkamp

1 Mayıs 2021 yılında Bilinmiyor

31 Ocak 2022 yılında Croatia Berlin

14 Temmuz 2022 yılında S. Novi Grad

Nemanja Vejnovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Vejnovic şuan FK Sloboda Novi Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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