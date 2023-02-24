Nemanja Vidovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Vidovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Vidovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Vidovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Vidovic 25 Eylül 1993 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nemanja Vidović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Vidovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Vidovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ljubic Prnjavor futbol takımında oynamaktadır. FK Ljubic Prnjavor takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Vidovic'nin FK Ljubic Prnjavor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Vidovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Vidovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Vidovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Vidovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında B. Banja Luka

1 Şubat 2013 yılında Kozara Gradiska

30 Haziran 2013 yılında B. Banja Luka

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2015 yılında B. Banja Luka

26 Ağustos 2016 yılında FK Krupa

12 Ocak 2018 yılında Travnik

1 Temmuz 2018 yılında Mrkonjic

1 Şubat 2020 yılında Bilinmiyor

30 Temmuz 2020 yılında FK Krupa

24 Şubat 2021 yılında Tekstilac

29 Temmuz 2021 yılında FK Krupa

5 Temmuz 2022 yılında Ljubic Prnjavor

Nemanja Vidovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Vidovic şuan FK Ljubic Prnjavor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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