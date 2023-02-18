Nemanja Vjestica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Vjestica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nemanja Vjestica kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nemanja Vjestica ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nemanja Vjestica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Vjestica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Vjestica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Vjestica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Vjestica 1 Şubat 2000 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Nemanja Vještica şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Vjestica Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Nemanja Vjestica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zlatibor Cajetina futbol takımında oynamaktadır. FK Zlatibor Cajetina takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Vjestica'nin FK Zlatibor Cajetina ile sözleşmesi 15 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Vjesticaboyu ve yaşı kaç

Nemanja Vjestica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Vjestica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Nemanja Vjestica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Vjestica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2017 yılında Partizan U19

31 Ağu 2018 yılında Teleoptik

22 Mart 2019 yılında Partizan U19

27 Ağu 2019 yılında Backa

28 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

5 Şubat 2021 yılında Krila Krajine

3 Ağu 2021 yılında Backa

29 Temmuz 2022 yılında Zlatibor

Nemanja Vjestica kimdir

Nemanja Vjestica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Vjestica şuan FK Zlatibor Cajetina takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Vojvodina Novi Sad

Nemanja Vjestica Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U19 takımında 5 numaralı formasıyla 14 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Nemanja Vjestica nereli

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