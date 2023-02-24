Nemanja Vlahovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Vlahovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Vlahovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Vlahovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Vlahovic 4 Ocak 1991 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Немања Влаховић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Vlahovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Vlahovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OSK Igalo futbol takımında oynamaktadır. OSK Igalo takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Vlahovic'nin OSK Igalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nemanja Vlahovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Vlahovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Vlahovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Vlahovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2011 yılında FK Zabjelo

1 Temmuz 2013 yılında Kom Podgorica

4 Ağustos 2015 yılında FK Mladost

12 Şubat 2016 yılında OFK Belgrad

23 Temmuz 2016 yılında Mornar Bar

7 Temmuz 2017 yılında FK Decic Tuzi

17 Temmuz 2018 yılında OSK Igalo

25 Ocak 2022 yılında FK Budva

6 Ağustos 2022 yılında OSK Igalo

Nemanja Vlahovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Vlahovic şuan OSK Igalo takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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