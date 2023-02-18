Nemanja Vukmanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Vukmanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Vukmanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Vukmanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Vukmanovic 6 Şubat 1999 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nemanja Vukmanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Vukmanovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Vukmanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Vukmanovic'nin RFK Novi Sad 1921 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Vukmanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Vukmanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Vukmanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Vukmanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Metalac

1 Şubat 2020 yılında Sindjelic Bg

26 Eylül 2020 yılında FK Krupa

20 Temmuz 2021 yılında B. Banja Luka

8 Şubat 2022 yılında Backa

21 Temmuz 2022 yılında RFK Novi Sad

Nemanja Vukmanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Vukmanovic şuan RFK Novi Sad 1921 takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

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