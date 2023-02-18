Nemanja Zdravkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Zdravkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Zdravkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Zdravkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Zdravkovic 24 Şubat 1993 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Здравковић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Zdravkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini pro-soccer-scout.com yapmaktadır. Nemanja Zdravkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Zdravkovic'nin FK Metalac Gornji Milanovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Zdravkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Zdravkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nemanja Zdravkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Zdravkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Napredak U19

1 Ocak 2011 yılında Napredak

1 Ocak 2013 yılında Kopaonik

30 Haziran 2013 yılında Napredak

1 Temmuz 2014 yılında FK Indjija

1 Şubat 2016 yılında Pazova

1 Ağu 2018 yılında Radnicki 1923

24 Temmuz 2020 yılında Backa

14 Temmuz 2021 yılında Panevezys

28 Ocak 2022 yılında Dobanovci

1 Temmuz 2022 yılında Metalac

Nemanja Zdravkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Zdravkovic şuan FK Metalac Gornji Milanovac takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Radnicki Nis (-2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.