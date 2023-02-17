Nemanja Zikic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Zikic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Zikic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Zikic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Zikic 20 Nisan 2000 tarihinde Salzburg şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Жикић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Zikic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DC International Sports yapmaktadır. Nemanja Zikic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Zikic'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Zikic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Zikic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Zikic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Zikic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2012 yılında Liefering Alt.

13 Ağu 2013 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2014 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2015 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2016 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

15 Şubat 2019 yılında SV Ried

1 Ağu 2020 yılında Wals-Grünau

8 Ocak 2022 yılında SV Kapfenberg

Nemanja Zikic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Zikic şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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