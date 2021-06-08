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Nemrut Dağı eteklerinde göç yolculuğu! Bitlis'te küçükbaş hayvan sürüleri yaylalara çıkıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde küçükbaş hayvanların zorlu yayla göçü başladı. Havadan görüntülenen göç yolculuğu büyüleyici manzaralar oluşturuyor.

Nemrut Dağı eteklerinde göç yolculuğu! Bitlis'te küçükbaş hayvan sürüleri yaylalara çıkıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde hayvan yetiştiricileri, havaların ısınmasıyla sürülerini Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara çıkarmaya başladı. Kıyıdüzü köyündeki besiciler, yaz döneminde günün ilk ışıklarıyla küçükbaş hayvanlarını verimli otlaklara sahip yaylalara götürüyor.

YAYLALARDA GÜN BOYU OTLUYORLAR

Temiz havası ve zengin bitki örtüsüyle öne çıkan yaylalarda gün boyunca otlatılan sürüler, akşam saatlerinde köye getirilerek süt sağımı gerçekleştiriliyor. Sağımın ardından tekrar Nemrut Dağı eteklerine götürülen sürülerin çıkardığı toz bulutunun gün batımıyla bütünleşmesi güzel görüntülere sahne oluyor. Koyun ve keçilerin 6 kilometre uzaklıktaki yaylalara zorlu yolculuğu drone ile görüntülendi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

 

Nemrut Dağı eteklerinde göç yolculuğu! Bitlis'te küçükbaş hayvan sürüleri yaylalara çıkıyor

Nemrut Dağı eteklerinde göç yolculuğu! Bitlis'te küçükbaş hayvan sürüleri yaylalara çıkıyor

Nemrut Dağı eteklerinde göç yolculuğu! Bitlis'te küçükbaş hayvan sürüleri yaylalara çıkıyor

Nemrut Dağı eteklerinde göç yolculuğu! Bitlis'te küçükbaş hayvan sürüleri yaylalara çıkıyor

Nemrut Dağı eteklerinde göç yolculuğu! Bitlis'te küçükbaş hayvan sürüleri yaylalara çıkıyor

Nemrut Dağı eteklerinde göç yolculuğu! Bitlis'te küçükbaş hayvan sürüleri yaylalara çıkıyor

Nemrut Dağı eteklerinde göç yolculuğu! Bitlis'te küçükbaş hayvan sürüleri yaylalara çıkıyor

Nemrut Dağı eteklerinde göç yolculuğu! Bitlis'te küçükbaş hayvan sürüleri yaylalara çıkıyor

Nemrut Dağı eteklerinde göç yolculuğu! Bitlis'te küçükbaş hayvan sürüleri yaylalara çıkıyor

Nemrut Dağı eteklerinde göç yolculuğu! Bitlis'te küçükbaş hayvan sürüleri yaylalara çıkıyor

Nemrut Dağı eteklerinde göç yolculuğu! Bitlis'te küçükbaş hayvan sürüleri yaylalara çıkıyor

Nemrut Dağı eteklerinde göç yolculuğu! Bitlis'te küçükbaş hayvan sürüleri yaylalara çıkıyor

Nemrut Dağı eteklerinde göç yolculuğu! Bitlis'te küçükbaş hayvan sürüleri yaylalara çıkıyor

Nemrut Dağı eteklerinde göç yolculuğu! Bitlis'te küçükbaş hayvan sürüleri yaylalara çıkıyor

Nemrut Dağı eteklerinde göç yolculuğu! Bitlis'te küçükbaş hayvan sürüleri yaylalara çıkıyor

Nemrut Dağı eteklerinde göç yolculuğu! Bitlis'te küçükbaş hayvan sürüleri yaylalara çıkıyor

Nemrut Dağı eteklerinde göç yolculuğu! Bitlis'te küçükbaş hayvan sürüleri yaylalara çıkıyor

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