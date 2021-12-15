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Nemse ne demek, TDK'ya göre Nemse kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Nemse kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Nemse ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nemse nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Nemse kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Nemse ne demek, TDK'ya göre Nemse kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nemse ne demek? Nemse TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Nemse kelimesi. Peki Nemse ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nemse nedir, Nemse kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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NEMSE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nemse kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Nemse kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nemçe

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