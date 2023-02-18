Nenad Adamovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nenad Adamovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nenad Adamovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nenad Adamovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nenad Adamovic 12 Ocak 1989 tarihinde Topola şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ненад Адамовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nenad Adamovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcel Kacinari yapmaktadır. Nenad Adamovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nenad Adamovic'nin FK Mladost Lucani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nenad Adamovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nenad Adamovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nenad Adamovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nenad Adamovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Partizan

1 Ağu 2007 yılında Teleoptik

30 Haziran 2010 yılında Partizan

1 Temmuz 2010 yılında Metalac

1 Temmuz 2011 yılında Smederevo

12 Temmuz 2012 yılında Hajduk Kula

12 Temmuz 2013 yılında Dinamo Minsk

13 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

5 Eylül 2016 yılında M. Petah Tikva

31 Ağu 2017 yılında Čukarički

15 Mart 2018 yılında Vitebsk

26 Ocak 2019 yılında Zhetysu

20 Şubat 2021 yılında Taraz

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

10 Mayıs 2022 yılında Neman Grodno

1 Ocak 2023 yılında Mladost

Nenad Adamovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nenad Adamovic şuan FK Mladost Lucani takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

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