Nenad Cvetkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nenad Cvetkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nenad Cvetkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nenad Cvetkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nenad Cvetkovic 6 Ocak 1996 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ненад Цветковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nenad Cvetkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Nenad Cvetkovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Nenad Cvetkovic'nin FC Ashdod ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nenad Cvetkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nenad Cvetkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nenad Cvetkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nenad Cvetkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Kızılyıldız

1 Ağustos 2014 yılında Rakovica

30 Haziran 2015 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2015 yılında Rad Belgrad

31 Aralık 2015 yılında Kızılyıldız

1 Ocak 2016 yılında FK Zemun

1 Temmuz 2019 yılında Vozdovac

1 Ağustos 2020 yılında FC Ashdod

Nenad Cvetkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nenad Cvetkovic şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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