Nenad Gavric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nenad Gavric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nenad Gavric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nenad Gavric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nenad Gavric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nenad Gavric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nenad Gavric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nenad Gavric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nenad Gavric 12 Aralık 1991 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ненад Гаврић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nenad Gavric Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goran Smilkov yapmaktadır. Nenad Gavric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novi Pazar futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nenad Gavric'nin FK Novi Pazar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nenad Gavricboyu ve yaşı kaç

Nenad Gavric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nenad Gavric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Nenad Gavric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nenad Gavric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Macva

1 Ocak 2012 yılında Napredak

3 Temmuz 2014 yılında Kızılyıldız

31 Ağu 2016 yılında Vojvodina

27 Ocak 2017 yılında Mladost

31 Ağu 2017 yılında Macva

22 Ağu 2019 yılında Napredak

1 Temmuz 2020 yılında Radnicki Nis

27 Ağu 2021 yılında Kaspiy Aktau

20 Ocak 2022 yılında AO Xanthi

18 Ağu 2022 yılında Novi Pazar

Nenad Gavric kimdir

Nenad Gavric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nenad Gavric şuan FK Novi Pazar takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Mačva Šabac (-2008)

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Nenad Gavric nereli

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