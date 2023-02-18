Nenad Krsticic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nenad Krsticic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nenad Krsticic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nenad Krsticic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nenad Krsticic 3 Temmuz 1990 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ненад Крстичић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nenad Krsticic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Friends & Football International LLC yapmaktadır. Nenad Krsticic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kızılyıldız futbol takımında oynamaktadır. FK Kızılyıldız takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nenad Krsticic'nin FK Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nenad Krsticic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/krsticic25

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http://www.instagram.com/nenadk20/

Nenad Krsticic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nenad Krsticic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nenad Krsticic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nenad Krsticic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında OFK Belgrad

1 Eylül 2008 yılında Sampdoria U19

1 Temmuz 2011 yılında Sampdoria

2 Şubat 2015 yılında Bologna

30 Haziran 2015 yılında Sampdoria

25 Temmuz 2016 yılında Alavés

23 Ağu 2017 yılında Kızılyıldız

4 Ocak 2019 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2021 yılında Kızılyıldız

Nenad Krsticic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nenad Krsticic şuan FK Kızılyıldız takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Nenad Krsticic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan takımında 16 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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