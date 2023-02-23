Nenad Lalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nenad Lalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nenad Lalic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nenad Lalic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nenad Lalic 5 Nisan 1999 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Sırbistan,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nenad Lalic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Nenad Lalic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ripensia Timisoara futbol takımında oynamaktadır. Ripensia Timisoara takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nenad Lalic'nin Ripensia Timisoara ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nenad Lalic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nenad Lalic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nenad Lalic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nenad Lalic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında M. Backi Jarak

1 Temmuz 2019 yılında FK Alfa Modriča

27 Temmuz 2020 yılında Ripensia

Nenad Lalic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nenad Lalic şuan Ripensia Timisoara takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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