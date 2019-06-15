Nenad Laloviç: Türk güreşi emin ellerde

Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanı Nenad Laloviç İstanbul'a geldi.

LALOVIC: TÜRK GÜREŞİ EMİN ELLERDE

Türk güreşinin son Avrupa şampiyonasına damga vurduğunu belirten UWW başkanı Laloviç, "Artık Türk güreşi sizinle yeniden eski günlerine kavuştu. Göreve geldiğiniz günden bu yana başarılarınız sürekli artıyor. Türk güreşinin bu çıkışı bizleri de mutlu ediyor. Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki, Türk güreşi emin ellerde. Sizleri gönülden kutluyorum" dedi.

UWW başkanı Nenad Laloviç ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın daha sonra Türk ve dünya güreşinin son durumu hakkında görüş alışverişinde bulundular.

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DHA