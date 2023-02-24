Nenad Lukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nenad Lukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nenad Lukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nenad Lukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nenad Lukic 2 Eylül 1992 tarihinde Sremska Mitrovica şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ненад Лукић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nenad Lukic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. Nenad Lukic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budapest Honvéd FC futbol takımında oynamaktadır. Budapest Honvéd FC takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nenad Lukic'nin Budapest Honvéd FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nenad Lukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nenad Lukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nenad Lukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nenad Lukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Teleoptik

1 Ocak 2011 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2012 yılında Rad Belgrad

1 Ocak 2013 yılında Donji Srem

4 Ağustos 2014 yılında Spartak

1 Temmuz 2015 yılında FK Bezanija

1 Temmuz 2016 yılında Radnik

31 Ağustos 2016 yılında FK Zemun

30 Haziran 2017 yılında Radnik

1 Temmuz 2017 yılında Rad Belgrad

1 Şubat 2018 yılında Borac Cacak

8 Ağustos 2018 yılında FK Indjija

14 Ocak 2019 yılında FK TSC

29 Temmuz 2021 yılında Honvéd

Nenad Lukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nenad Lukic şuan Budapest Honvéd FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nenad Lukic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Partizan Belgrad (bis 12/2009)

Sırbistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 6 gol atmıştır.

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