Nenad Nikic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nenad Nikic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nenad Nikic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nenad Nikic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nenad Nikic 8 Temmuz 2001 tarihinde Bijeljina şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Nenad Nikić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nenad Nikic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S2A yapmaktadır. Nenad Nikic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nenad Nikic'nin FK Vozdovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nenad Nikic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nenad Nikic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nenad Nikic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nenad Nikic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Bijeljina U19

1 Temmuz 2020 yılında Radnik Bijelj.

29 Ağu 2022 yılında Vozdovac

Nenad Nikic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nenad Nikic şuan FK Vozdovac takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Nenad Nikic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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