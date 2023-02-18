Nenad Perovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nenad Perovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nenad Perovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nenad Perovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nenad Perovic 20 Haziran 2002 tarihinde Arilje şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ненад Перовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nenad Perovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nenad Perovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Budućnost Arilje futbol takımında oynamaktadır. FK Budućnost Arilje takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nenad Perovic'nin FK Budućnost Arilje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nenad Perovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nenad Perovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nenad Perovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nenad Perovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2020 yılında Mladost

27 Temmuz 2022 yılında Budućnost

30 Haziran 2023 yılında Mladost

Nenad Perovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nenad Perovic şuan FK Budućnost Arilje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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