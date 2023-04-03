Nenad Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nenad Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nenad Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nenad Petrovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.