Nenad Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nenad Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nenad Petrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nenad Petrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nenad Petrovic 13 Şubat 2004 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nenad Petrovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Nis U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis U19 takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nenad Petrovic'nin FK Radnicki Nis U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nenad Petrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nenad Petrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Eylül 2021 yılında OFK Beograd U19
29 Ağustos 2022 yılında Radn. Nis U19
Nenad Petrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nenad Petrovic şuan FK Radnicki Nis U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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