Nenad Rasevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nenad Rasevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nenad Rasevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nenad Rasevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nenad Rasevic 16 Nisan 2000 tarihinde Ruma şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nenad Rašević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nenad Rasevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nenad Rasevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Bijeljina futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Bijeljina takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nenad Rasevic'nin FK Radnik Bijeljina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nenad Rasevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nenad Rasevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nenad Rasevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nenad Rasevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2017 yılında Macva U19

14 Ağustos 2018 yılında Indjija U19

1 Şubat 2019 yılında Zlatibor

18 Temmuz 2019 yılında Tekstilac

5 Mart 2021 yılında Kozarska Dubica

6 Temmuz 2021 yılında S. Novi Grad

15 Ağustos 2022 yılında Radnik Bijelj.

Nenad Rasevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nenad Rasevic şuan FK Radnik Bijeljina takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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