Nenad Sevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nenad Sevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nenad Sevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nenad Sevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nenad Sevic 25 Nisan 1996 tarihinde Ljubovija şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ненад Севић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nenad Sevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nenad Sevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nenad Sevic'nin FK Jedinstvo Ub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nenad Sevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nenad Sevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nenad Sevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nenad Sevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2015 yılında FK Loznica

1 Temmuz 2015 yılında FK Buducnost Valjevo

1 Temmuz 2016 yılında Javor-Matis

13 Ağu 2016 yılında Kolubara

31 Aralık 2016 yılında Javor-Matis

20 Ocak 2021 yılında Zlatibor

12 Temmuz 2021 yılında Mladost GAT

1 Temmuz 2022 yılında Jedinstvo Ub

Nenad Sevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nenad Sevic şuan FK Jedinstvo Ub takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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