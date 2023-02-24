Nenad Sreckovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nenad Sreckovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nenad Sreckovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nenad Sreckovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nenad Sreckovic 11 Nisan 1988 tarihinde Gornji Milanovac şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nenad Srećković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nenad Sreckovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nenad Sreckovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Bijeljina futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Bijeljina takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nenad Sreckovic'nin FK Radnik Bijeljina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nenad Sreckovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nenad Sreckovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nenad Sreckovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nenad Sreckovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2007 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2007 yılında Napredak

30 Haziran 2008 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2008 yılında FK Srem

30 Haziran 2009 yılında Kızılyıldız

1 Ocak 2010 yılında Pozarevac

30 Haziran 2010 yılında Kızılyıldız

1 Ağustos 2010 yılında Napredak

30 Haziran 2011 yılında Kızılyıldız

1 Ağustos 2011 yılında De Graafschap

25 Temmuz 2012 yılında Fredrikstad

31 Aralık 2012 yılında De Graafschap

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

30 Ocak 2014 yılında Rad Belgrad

31 Ağustos 2014 yılında FC Koper

1 Eylül 2015 yılında Kolubara

14 Ocak 2016 yılında Radnik Bijelj.

6 Temmuz 2018 yılında NK Krsko

16 Şubat 2019 yılında Radnik Bijelj.

13 Ağustos 2019 yılında Aspropyrgos

19 Ağustos 2020 yılında Eolikos

24 Eylül 2021 yılında Jedinstvo Ub

9 Ağustos 2022 yılında Radnik Bijelj.

Nenad Sreckovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nenad Sreckovic şuan FK Radnik Bijeljina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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