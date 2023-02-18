Nenad Stankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nenad Stankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nenad Stankovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nenad Stankovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nenad Stankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nenad Stankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nenad Stankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nenad Stankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nenad Stankovic 16 Eylül 1992 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ненад Станковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nenad Stankovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nenad Stankovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nenad Stankovic'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nenad Stankovicboyu ve yaşı kaç

Nenad Stankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nenad Stankovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Nenad Stankovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nenad Stankovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2011 yılında Sopot

1 Ocak 2013 yılında BASK Belgrad

1 Ocak 2014 yılında Radnik

30 Haziran 2014 yılında BASK Belgrad

1 Temmuz 2015 yılında Vozdovac

2 Şubat 2016 yılında Sindjelic Bg

10 Temmuz 2019 yılında Radnik

16 Ocak 2021 yılında Kolubara

14 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad

Nenad Stankovic kimdir

Nenad Stankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nenad Stankovic şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Crvena Zvezda (2008-2011)

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Nenad Stankovic nereli

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