Nene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nene 10 Haziran 1995 tarihinde Graciosa - Açores şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rui Filipe da Cunha Correia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nene Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRIMESOCCER yapmaktadır. Nene, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nene'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Braga B

1 Temmuz 2016 yılında Montalegre

30 Haziran 2017 yılında Braga B

1 Temmuz 2017 yılında Fafe

1 Temmuz 2019 yılında Santa Clara

1 Temmuz 2022 yılında Jagiellonia

Nene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nene şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nene Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Guadalupe (2003-06;2009-12), SU Sintrense (2007-09), SC Braga (2012-14)

Portekiz A19 takımında 15 numaralı formasıyla 14 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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