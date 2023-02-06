Nene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nene 19 Temmuz 1981 tarihinde Jundiaí şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Anderson Luis de Carvalho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nene Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gilvan Costa yapmaktadır. Nene, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 15 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Nene'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nene Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Nene Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1997 yılında Sporting U19

1 Temmuz 1998 yılında Corinthians B

1 Temmuz 1999 yılında Etti Jundiaí

1 Mayıs 2001 yılında Palmeiras

1 Ocak 2002 yılında Santos FC

1 Temmuz 2003 yılında Mallorca

30 Haziran 2004 yılında Santos FC

1 Temmuz 2004 yılında Alavés

1 Temmuz 2006 yılında Celta Vigo

24 Ağu 2007 yılında Monaco

30 Ağu 2008 yılında Espanyol

30 Haziran 2009 yılında Monaco

12 Temmuz 2010 yılında Paris SG

15 Ocak 2013 yılında Al-Gharafa SC

28 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2015 yılında West Ham

5 Ağu 2015 yılında Vasco da Gama

29 Ocak 2018 yılında São Paulo

16 Temmuz 2019 yılında Fluminense

15 Eylül 2021 yılında Vasco da Gama

Nene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nene şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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