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Nenehatun ortaokulu yıkılıyor

Çorum'un Osmancık ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Nenehatun Ortaokulu'nun yıkımına başlandı.

Nenehatun ortaokulu yıkılıyor

Çorum'un Osmancık ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Nenehatun Ortaokulu'nun yıkımına başlandı.

Valilik oluru ve 2012-20 sayılı genelge doğrultusunda deprem güvenliği çalışmaları sebebi ile çıkan karar sonucu Osmancık Çay Mahallesi Gölyazı Sokak'ta bulunan Nenehatun Ortaokulu'nda yıkım çalışmaları başladı.

19 öğretmenin görev yaptığı 12 derslikli okulda eğitim-öğretim gören öğrenciler alınan yıkım kararı sonrası 10 Şubat 2020 tarihinde Gemici İlkokulu'nda eğitim görmeye başlamıştı.

Nenehatun ortaokulu yıkılıyor

Nenehatun ortaokulu yıkılıyor

Kaynak: İHA




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