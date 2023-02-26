Neo Maema kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neo Maema Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neo Maema adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Neo Maema Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Neo Maema 1 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Neo Maema Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GFA yapmaktadır. Neo Maema, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Neo Maema'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Neo Maema Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/NeoMaema?s=20&t=nWD1WXvxxSFILu9-WRd4fw

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http://instagram.com/neomaema_?utm_medium=copy_link

Neo Maema Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Neo Maema isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Neo Maema Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Neo Maema futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2018 yılında Bloem. Celtic

9 Temmuz 2021 yılında Sundowns

Neo Maema Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Neo Maema şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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