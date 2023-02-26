Neo Rapoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neo Rapoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neo Rapoo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Neo Rapoo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Neo Rapoo 1 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Neo Rapoo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Neo Rapoo'nin SuperSport United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Neo Rapoo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Neo Rapoo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Neo Rapoo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Neo Rapoo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında SuperSport Utd.

Neo Rapoo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Neo Rapoo şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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