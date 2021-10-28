Neodim ne demek, TDK'ya göre Neodim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Neodim ne demek? Neodim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi neodim kelimesi. Peki neodim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre neodim nedir, neodim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NEODİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Neodim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Neodim kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre neodim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom numarası 60, atom ağırlığı 144,3, yoğunluğu 6,96 olan, seryumdan daha sert bir element (simgesi Nd)

