Neonazizm ne demek, TDK'ya göre Neonazizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Neonazizm ne demek? Neonazizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Neonazizm kelimesi. Peki Neonazizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Neonazizm nedir, Neonazizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NEONAZİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Neonazizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Neonazizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre Neonazizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nazizmi yeni bir tarzda ifade etme politikası

