Nepal, Kovid-19 salgını nedeniyle seyahat yasağını genişletti

KATMANDU/ANKARA(AA) - Nepal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkeye yapılacak seyahatlere yönelik yasağın kapsamını genişletti.

Kathmandu Post'un haberine göre, Başbakan Yardımcısı Ishwar Pokharel liderliğindeki, Kovid-19 önlemleri konusunda görevli üst düzey ekip, Avrupa ve Körfez ülkeleriyle bazı Asya ülkelerinden gelecek hem Nepal vatandaşı hem de yabancı yolcuların, 20 Mart'tan 15 Nisan'a kadar ülkeye girişlerini yasaklama kararı aldı.

Söz konusu ülkelerden transit geçiş yapan yolcuların girişlerinin de engelleneceği ifade edildi.

Ülkede daha önce alınan kararla, 8 Asya ve Avrupa ülkesinden yolculara, ülkeye giriş yasağı getirilmişti.

- Virüse karşı alınan önlemler artırıldı

Nepal hükümeti, virüsün yayılmasına engel olmak için 30 Nisan'a kadar okulların, üniversitelerin, sinema salonlarının, spor salonlarının, kulüplerin, yüzme havuzlarının ve müzelerin kapatılması talimatını verdi.

Ayrıca, sosyal ve dini aktivitelerde 25'ten fazla kişinin bir araya gelmesine de yasak getiren hükümet, halkı toplu taşıma araçlarıyla seyahat etmemeye çağırdı ve araç sahiplerinden araçlarını dezenfekte etmelerini istedi.

Nepal'de şimdiye kadar 1 kişide virüse rastlandı.

Güney Kore'de de Kore Uluslararası Protestan Kilisesi ve Kore Budist Federasyonu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında dini etkinlik ve toplu ibadetleri erteledi.

Yonhap'ın haberine göre, Kore Uluslararası Protestan Kilisesi, 12 Nisan'da yapılması planlanan Paskalya ayininin 2 ay süreyle ertelendiğini duyurdu.

Budist Federasyonu da Buddha'nın doğum günü kutlamalarının 30 Nisan yerine 30 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı.

Güney Kore'de Kovid-19 görülen kişi sayısı 8 bin 320'den 8 bin 413'e, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 81'den 84'e yükseldi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 200 bini geçti.



Kaynak: AA