Nepal'de Turizm Bakanı'nın bulunduğu helikopter düştü
Turizm Bakanı Rabindra Adhikari'nin de içinde olduğu helikopterin Nepal Dağlarında düştüğü belirtildi.
Turizm Bakanı Rabindra Adhikari'nin de içinde olduğu helikopterin Nepal Dağlarında düştüğü belirtildi.
Yerel medya, 6 kişiyi taşıyan helikopter ile kulenin irtibatının kesildiğini; kötü hava koşulların etkili olduğu Taplejung bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.
DHA
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