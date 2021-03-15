Nepal'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nepal'in Bayrağı Nasıldır?
Nepal'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Nepal'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Nepal hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Nepal, resmi adıyla Nepal Federal Demokratik Cumhuriyeti, Güney Asya'da bir ülkedir. Büyük bölümü Himalayaların eteklerinde, bir bölümü ise Hint-Ganj Ovası'nda konumlanmıştır. Dünyanın 49. en kalabalık ve 93. en geniş ülkesidir.
Nepal'in Başkenti?
“Katmandu” şehri Nepal'in başkentidir.
Nepal'in Para Birimi Nedir?
“Nepal Rupesi” Nepal'in para birimidir.
Nepal'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Nepal'in telefon alan kodu : + 977
Nepal'in Türkçe Ülke Telaffuzu
Nepal
Nepal'in Türkçe Başkent Telaffuzu
Katmandu
Nepal'in İngilizce Ülke Telaffuzu
Nepal
Nepal'in İngilizce Başkent Telaffuzu
Kathmandu
Nepal'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Kāthmānḍau
Nepal'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Nepāl
Nepal'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Nepali - Hint alfabesi