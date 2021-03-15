Nepal'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nepal'in Bayrağı Nasıldır?

Nepal, resmi adıyla Nepal Federal Demokratik Cumhuriyeti, Güney Asya'da bir ülkedir. Büyük bölümü Himalayaların eteklerinde, bir bölümü ise Hint-Ganj Ovası'nda konumlanmıştır. Dünyanın 49. en kalabalık ve 93. en geniş ülkesidir.

Nepal'in Başkenti?

“Katmandu” şehri Nepal'in başkentidir.

Nepal'in Para Birimi Nedir?

“Nepal Rupesi” Nepal'in para birimidir.

Nepal'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Nepal'in telefon alan kodu : + 977

Nepal'in Türkçe Ülke Telaffuzu

Nepal

Nepal'in Türkçe Başkent Telaffuzu

Katmandu

Nepal'in İngilizce Ülke Telaffuzu

Nepal

Nepal'in İngilizce Başkent Telaffuzu

Kathmandu

Nepal'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Kāthmānḍau

Nepal'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Nepāl

Nepal'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Nepali - Hint alfabesi

Nepal'in Bayrağı Nasıldır?