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Nepal'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nepal'in Bayrağı Nasıldır?

Nepal'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Nepal'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Nepal hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Nepal'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nepal'in Bayrağı Nasıldır?

Nepal, resmi adıyla Nepal Federal Demokratik Cumhuriyeti, Güney Asya'da bir ülkedir. Büyük bölümü Himalayaların eteklerinde, bir bölümü ise Hint-Ganj Ovası'nda konumlanmıştır. Dünyanın 49. en kalabalık ve 93. en geniş ülkesidir.

Nepal'in Başkenti?

“Katmandu” şehri Nepal'in başkentidir.

Nepal'in Para Birimi Nedir?

“Nepal Rupesi” Nepal'in para birimidir.

Nepal'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nepal'in Bayrağı Nasıldır?

Nepal'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Nepal'in telefon alan kodu : + 977

Nepal'in Türkçe Ülke Telaffuzu

Nepal

Nepal'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nepal'in Bayrağı Nasıldır?

Nepal'in Türkçe Başkent Telaffuzu

Katmandu

Nepal'in İngilizce Ülke Telaffuzu

Nepal

Nepal'in İngilizce Başkent Telaffuzu

Kathmandu

Nepal'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nepal'in Bayrağı Nasıldır?

Nepal'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Kāthmānḍau

Nepal'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Nepāl

Nepal'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Nepali - Hint alfabesi

Nepal'in Bayrağı Nasıldır?

Nepal'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nepal'in Bayrağı Nasıldır?

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