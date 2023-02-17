Nereo Champagne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nereo Champagne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nereo Champagne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nereo Champagne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nereo Champagne 20 Ocak 1985 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nereo Champagne Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nereo Champagne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nereo Champagne'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nereo Champagne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nereo Champagne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nereo Champagne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nereo Champagne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2010 yılında Ferro

30 Haziran 2011 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2012 yılında Olimpo

2 Ocak 2017 yılında CD Leganés

30 Haziran 2017 yılında Olimpo

25 Temmuz 2017 yılında CD Leganés

30 Haziran 2018 yılında Olimpo

5 Temmuz 2018 yılında Real Oviedo

22 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2021 yılında Real Murcia

6 Temmuz 2021 yılında R. Majadahonda

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında CA Alvarado

Nereo Champagne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nereo Champagne şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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