Nergis Demirkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nergis Demirkaya'nın biyografisi

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NERGİS DEMİRKAYA KİMDİR?

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden 2002’de mezun olmuştur. Aynı yılın kasım ayında Sabah Gazetesi'nde çalışmaya başladı. Kent haberciliği, eğitim ve sağlık muhabirliği yaptığı gazetede yaklaşık 5,5 yıl çalıştı. Sabah Gazetesi'nin ardından internet medyasına geçiş yaparak, internethaber web sitesinin ankara bürosunda siyaset haberlerini takip etmeye başladı. 2 yıl görev yaptığı bu mecradan, Türkiye’nin köklü ajanslarından Anka Haber Ajansı’nın TBMM bürosuna geçiş yaptı ve yaklaşık bir yıl burada görev aldı.

Ardından Yön ve Özgür Radyo’nun yayınlarına yer verdiği Çin Uluslararası Radyosu’nda yabancı uzman olarak çalışmak üzere Çin’in başkenti Pekin’e gitti. Çin Uluslararası Radyosu’nda 2 yıl çalıştı. Türkiye’ye dönünce önce Tv Em’de, ardından da İmc tv’de siyaset haberlerinin takipçisi oldu.

Yaklaşık 20 yıllık gazetecilik sürecinde eşzamanlı olarak radyo programcılığı da yaptı. Özgür Radyo’da 2001’de başladığı radyo serüveninde kadın programından tartışma programlarına çok sayıda programın yapımcısı ve sunucusu oldu. 10 yıldır kesintisiz olarak her sabah, gündem programı, “Özgür Radyo’da Güne Merhaba” programını yapıyor. ayrıca her cumartesi, saat 17:15-18:00 arasında "Memleket Hali" programıyla gündemi değerlendiriyor.