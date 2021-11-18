Nergis Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında? Yargı dizisinin yeni oyuncusu Nergis Öztürk Biyografisi

Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinde, avukat Seda karakterini canlandıracak Nergis Öztürk hakkında merak edilenler izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Nergis Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Yargı dizisinin yeni oyuncusu Nergis Öztürk Biyografisi

NERGİS ÖZTÜRK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Nergis Öztürk, 25 Mayıs 1980 yılında Kocaeli Kandıra doğumludur. Nergis Öztürk, Ordu'ludur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmıştır. İlk oyunculuk deneyimini Haluk Bilginer, Beyazıt Öztürk ve Ayşen Gruda'nın da rol aldığı Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? ile gerçekleştirmiştir.

İlk oynadığı dizi “Körfez Ateşi” dizisidir. Nergis Öztürk ayrıca; “Barda”, “Kızlar Yurdu”, “Hatırla Sevgili”, “Kıskanmak”, “Gişe Memuru”, “Yeraltı” gibi birçok dizi ve filmde yer aldı.

Nergis Öztürk Star Tv'de yayınlanan Avlu adlı dizide Zerrin Şahin Karakterini canlandırarak adından çokça söz ettirmiştir. Nergis Öztürk kendisi gibi oyuncu olan eşi Cemal Toktaş ile evlidir ve Yaman adında bir erkek çocuğu vardır.

Ödülleri:

2010 – 17. Uluslararası Altın Koza Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu – Kıskanmak, 2009 – 46. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu – Kıskanmak

Nergis Öztürk’ün rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Avlu (Zerrin Şahin) (TV Dizisi), 2017 – Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Ayfer) (Sinema Filmi), 2017 – Bu Sayılmaz (Melek) (TV Dizisi), 2016 – İstanbul Kırmızısı (Sinema Filmi), 2012 – Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 (Gül Hanım) (Sinema Filmi), 2012-2013 – Böyle Bitmesin (Nisa) (TV Dizisi), 2011 – Yeraltı (Fahişe) (Sinema Filmi), 2011 – Gün Akşam Oldu (Belgin) (TV Dizisi), 2011 – Gişe Memuru (Nurgül) (Sinema Filmi), 2010 – Doktorlar (Direnç Kurt) (TV Dizisi), 2010 – Atlıkarınca (Sevil) (Sinema Filmi), 2009 – Kıskanmak (Seniha) (Sinema Filmi), 2007 – Kara Yılan (Sona) (TV Dizisi), 2006 – Kızlar Yurdu (Yasemin) (TV Dizisi), 2006-2007 – Hatırla Sevgili (Ayla) (TV Dizisi), 2006 – Barda (Sevgi) (Sinema Filmi), 2005 – Körfez Ateşi (TV Dizisi), 2005 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Bacı Jahan) (Sinema Filmi)

YARGI DİZİSİNİN KADROSUNA AVUKAT SEDA OLARAK KATILDI

Nergis Öztürk, dizide Onur Duymaz'ın canlandırdığı Engin karakterinin avukat teyzesi Seda rolüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak tutuklanarak cezaevine gönderilen Engin karakterinin akıbetinin ne olacağı ise yeni bölümlerde belli olacak.