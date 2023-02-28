Neri Bandiera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neri Bandiera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neri Bandiera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Neri Bandiera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Neri Bandiera 3 Temmuz 1989 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Neri Ricardo Bandiera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Neri Bandiera Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Neri Bandiera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Grau futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Grau takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Neri Bandiera'nin Club Atlético Grau ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Neri Bandiera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Neri Bandiera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Neri Bandiera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Neri Bandiera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2013 yılında Juv. Unida (G)

1 Ocak 2016 yılında Aldosivi

3 Temmuz 2017 yılında Belgrano

1 Temmuz 2018 yılında La Calera

2 Temmuz 2018 yılında Curicó Unido

30 Haziran 2019 yılında La Calera

28 Ağustos 2019 yılında Juv. Unida (G)

3 Ocak 2020 yılında Estudiantes BA

17 Şubat 2021 yılında Patronato

5 Ocak 2022 yılında Barracas C.

1 Ocak 2023 yılında Atlético Grau

Neri Bandiera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Neri Bandiera şuan Club Atlético Grau takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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