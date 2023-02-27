Nerijus Valskis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nerijus Valskis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nerijus Valskis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nerijus Valskis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nerijus Valskis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nerijus Valskis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nerijus Valskis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nerijus Valskis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nerijus Valskis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nerijus Valskis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nerijus Valskis 4 Ağustos 1987 tarihinde Klaipeda şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nerijus Valskis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandrs Bogdanovs yapmaktadır. Nerijus Valskis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kauno Zalgiris futbol takımında oynamaktadır. FK Kauno Zalgiris takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nerijus Valskis'nin FK Kauno Zalgiris ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nerijus Valskis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/valskis21

Nerijus Valskis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nerijus Valskis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Nerijus Valskis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nerijus Valskis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında FBK Kaunas

1 Temmuz 2006 yılında Kauno Jegeriai

31 Aralık 2006 yılında FBK Kaunas

1 Ocak 2007 yılında Silute

7 Temmuz 2008 yılında FBK Kaunas

1 Ağustos 2009 yılında FK Smorgon

31 Aralık 2009 yılında FBK Kaunas

1 Nisan 2010 yılında Metalurgs

10 Ocak 2012 yılında FK Minsk

1 Eylül 2012 yılında Suduva

15 Ocak 2014 yılında Univ. Craiova

12 Şubat 2015 yılında Wigry Suwalki

14 Ağustos 2015 yılında Trakai

18 Ocak 2017 yılında Bnei Yehuda

1 Haziran 2018 yılında Ratchaburi FC

1 Ocak 2019 yılında Hapoel Tel Aviv

6 Temmuz 2019 yılında Chennaiyin FC

21 Ağustos 2020 yılında Jamshedpur FC

1 Ocak 2022 yılında Chennaiyin FC

8 Ağustos 2022 yılında Kauno Zalgiris

Nerijus Valskis kimdir

Nerijus Valskis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nerijus Valskis şuan FK Kauno Zalgiris takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Nerijus Valskis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Litvanya takımında 10 numaralı formasıyla 11 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 1 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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Nerijus Valskis nereli

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