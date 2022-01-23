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Nerim isminin anlamı nedir, Nerim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Nerim isminin anlamı; Pehlivan, yiğit, bahadır olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Nerim isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Nerim isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Nerim isminin anlamı nedir, Nerim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nerim isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nerim ismi ne demek, Nerim ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nerim isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nerim İsminin anlamı nedir? TDK Nerim anlamı:

Nerim isminin anlamı Türk dil kurumunda tanımlanmamakta olup halk dilinde Pehlivan, yiğit, bahadır olarak bilinmektedir.

Nerim İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nerim ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

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Nerim isminin kökeni:

Nerim isminin kökeni bilinmemektedir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Nerim isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Nerim isminin rengi:

Bakır

Nerim ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Nerim isminin Harf Analizi Nedir ?

Nerim ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

E : İletişim, duygusal karışık

R : Akıllı, lider, sert

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Nerim isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nerim ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

E : 6

R : 21

İ : 12

M : 16

= 72 Nerim İsminin Numeroloji Toplamı 72’dir.

Nerim isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nerim ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nerim isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5   E: 5   R: 9   İ: 9   M: 4 = 32

3 2 = 5 Kader sayısıdır

Nerim isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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