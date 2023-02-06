Neris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Neris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Neris 17 Haziran 1992 tarihinde Tucuruí şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hueglo dos Santos Neris şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Neris Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Neris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Neris'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Neris Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Neris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Neris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Neris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Nisan 2014 yılında Barra FC-SC

18 Nisan 2014 yılında Avaí FC

31 Aralık 2014 yılında Barra FC-SC

5 Ocak 2015 yılında Metropolitano

4 Mayıs 2015 yılında Barra FC-SC

11 Mayıs 2015 yılında Santa Cruz

10 Aralık 2016 yılında Barra FC-SC

13 Ocak 2017 yılında Internacional

16 Mayıs 2017 yılında Barra FC-SC

19 Mayıs 2017 yılında Sport Recife

31 Aralık 2017 yılında Barra FC-SC

1 Ocak 2018 yılında Paraná

30 Haziran 2018 yılında Barra FC-SC

11 Temmuz 2018 yılında Boavista

30 Haziran 2020 yılında Barra FC-SC

6 Temmuz 2020 yılında Al-Wasl

21 Temmuz 2021 yılında Al-Hazem

30 Haziran 2022 yılında Al-Wasl

12 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Cruzeiro

Neris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Neris şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.