Nermin Alagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nermin Alagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nermin Alagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nermin Alagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nermin Alagic 3 Mayıs 2001 tarihinde Sanski Most şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nermin Alagić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nermin Alagic Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nermin Alagic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Igman Konjic futbol takımında oynamaktadır. FK Igman Konjic takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nermin Alagic'nin FK Igman Konjic ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Nermin Alagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nermin Alagic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nermin Alagic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nermin Alagic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2018 yılında V. Mostar U19

1 Temmuz 2020 yılında Velez Mostar

9 Eylül 2021 yılında Igman Konjic

1 Temmuz 2022 yılında Velez Mostar

11 Temmuz 2022 yılında Igman Konjic

1 Haziran 2023 yılında Velez Mostar

Nermin Alagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nermin Alagic şuan FK Igman Konjic takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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