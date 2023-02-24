Nermin Hajdarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nermin Hajdarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nermin Hajdarevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nermin Hajdarevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nermin Hajdarevic 10 Şubat 1999 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nermin Hajdarević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nermin Hajdarevic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nermin Hajdarevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Lukavac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Lukavac takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nermin Hajdarevic'nin FK Radnicki Lukavac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nermin Hajdarevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nermin Hajdarevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nermin Hajdarevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nermin Hajdarevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2017 yılında Zr. Mostar U19

1 Temmuz 2018 yılında GOSK Gabela

21 Ocak 2019 yılında Zrinjski Mostar

1 Temmuz 2019 yılında Celik Zenica

21 Ağustos 2019 yılında FC Shkupi

30 Haziran 2020 yılında Celik Zenica

1 Ekim 2020 yılında GOSK Gabela

8 Temmuz 2022 yılında FK Rad. Lukavac

Nermin Hajdarevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nermin Hajdarevic şuan FK Radnicki Lukavac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Nermin Hajdarevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 21 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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