Nermin Haljeta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nermin Haljeta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nermin Haljeta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nermin Haljeta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nermin Haljeta 7 Haziran 1997 tarihinde Celje şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Slovenya,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nermin Haljeta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AK10 STARS yapmaktadır. Nermin Haljeta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rogaska futbol takımında oynamaktadır. NK Rogaska takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nermin Haljeta'nin NK Rogaska ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nermin Haljeta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nermin Haljeta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nermin Haljeta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nermin Haljeta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında NK Krsko

1 Temmuz 2017 yılında Teplice

1 Temmuz 2018 yılında NK Domzale

31 Ağu 2018 yılında ND Ilirija

30 Haziran 2019 yılında NK Domzale

1 Temmuz 2019 yılında Drava Ptuj

3 Şubat 2020 yılında Zvijezda 09

15 Ağu 2020 yılında NK Nafta 1903

17 Ocak 2023 yılında NK Rogaska

Nermin Haljeta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nermin Haljeta şuan NK Rogaska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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