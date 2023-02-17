Nermin Hodzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nermin Hodzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nermin Hodzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nermin Hodzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nermin Hodzic 13 Temmuz 1994 tarihinde Treuchtlingen şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nermin Hodžić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nermin Hodzic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Nermin Hodzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Domzale futbol takımında oynamaktadır. NK Domzale takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nermin Hodzic'nin NK Domzale ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Nermin Hodzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nermin Hodzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nermin Hodzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nermin Hodzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2013 yılında Rudar Prijedor

27 Şubat 2014 yılında NK Podgrmec

30 Haziran 2014 yılında Rudar Prijedor

5 Ağu 2014 yılında NK Podgrmec

13 Şubat 2015 yılında NK Lucko

5 Ağu 2015 yılında HNK Gorica

12 Ağu 2016 yılında NK Lucko

1 Şubat 2017 yılında FC Koper

18 Temmuz 2017 yılında NK Domzale

26 Temmuz 2019 yılında Adana Demirspor

2 Eylül 2019 yılında Balıkesirspor

3 Ağu 2020 yılında Adana Demirspor

29 Eylül 2020 yılında FK Tuzla City

15 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında NK Domzale

15 Şubat 2022 yılında Rudar Prijedor

30 Haziran 2022 yılında NK Domzale

Nermin Hodzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nermin Hodzic şuan NK Domzale takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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