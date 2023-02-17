Nermin isminin anlamı nedir, Nermin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Nermin isminin anlamı; Yumuşak, merhametli. Ay Gibisin sen anlamında tanımlanmaktadır.Bu içeriğimizde Nermin isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Nermin isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

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Nermin isminin anlamı nedir, Nermin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nermin isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nermin ismi ne demek, Nermin ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nermin isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

anlamı nedir?

Nermin İsminin anlamı nedir? TDK Nermin anlamı:

Nermin ismi Türk Dil Kurumunda Nazik, İnce anlamında tanımlanmaktadır.

Nermin İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nermin ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Nermin isminin kökeni:

Nermin ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 67855 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Nermin isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Nermin isminin rengi:

Mor

Nermin ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Nermin isminin Harf Analizi Nedir ?

Nermin ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

E : İletişim, duygusal karışık

R : Akıllı, lider, sert

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

N : Sağduyulu, utangaç

Nermin isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nermin ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

E : 6

R : 21

M : 16

İ : 12

N : 17

= 89 Nermin İsminin Numeroloji Toplamı 89’dir.

Nermin isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nermin ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nermin isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 E: 5 R: 9 M: 4 İ: 9 N: 5 = 37

3 + 7 = 10 Kader sayısıdır

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Nermin isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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