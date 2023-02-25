Nertil Ferraj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nertil Ferraj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nertil Ferraj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nertil Ferraj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nertil Ferraj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nertil Ferraj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nertil Ferraj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nertil Ferraj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nertil Ferraj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nertil Ferraj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nertil Ferraj 11 Eylül 1987 tarihinde Tirana şehrinde doğmuştur.  Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nertil Ferraj Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nertil Ferraj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Luzi United futbol takımında oynamaktadır. KF Luzi United takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Nertil Ferraj'nin KF Luzi United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nertil Ferraj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nertil Ferraj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Nertil Ferraj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nertil Ferraj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında FK Dinamo

1 Temmuz 2011 yılında KF Tirana

30 Ağustos 2013 yılında KS Kastrioti

4 Eylül 2014 yılında FK Dinamo

19 Ağustos 2015 yılında KF Teuta

20 Ocak 2016 yılında FK Kukësi

23 Eylül 2016 yılında FC Kamza

1 Temmuz 2017 yılında KF Vora

31 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2020 yılında KF Luzi United

Nertil Ferraj kimdir

Nertil Ferraj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nertil Ferraj şuan KF Luzi United takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Nertil Ferraj nereli

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