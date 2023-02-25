Nertil Hoxhaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nertil Hoxhaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nertil Hoxhaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nertil Hoxhaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nertil Hoxhaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nertil Hoxhaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nertil Hoxhaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nertil Hoxhaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nertil Hoxhaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nertil Hoxhaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nertil Hoxhaj 21 Mayıs 1997 tarihinde Fier şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nertil Hoxhaj Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KSD FOOTBALL AGENCY yapmaktadır. Nertil Hoxhaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nertil Hoxhaj'nin KF Korabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nertil Hoxhaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nertil Hoxhaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Nertil Hoxhaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nertil Hoxhaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2014 yılında Partizani U19

1 Ağustos 2016 yılında Flamurtari FC

6 Ocak 2017 yılında FK Bylis

1 Ağustos 2018 yılında KF Elbasani

14 Ağustos 2019 yılında KF Vushtrria

6 Ocak 2020 yılında FC Llapi

28 Ağustos 2020 yılında KF Vllaznia

16 Ağustos 2021 yılında KS Besa

20 Ocak 2022 yılında KF Turbina

26 Temmuz 2022 yılında KF Korabi

Nertil Hoxhaj kimdir

Nertil Hoxhaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nertil Hoxhaj şuan KF Korabi takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Nertil Hoxhaj nereli

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