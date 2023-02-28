Nery Bareiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nery Bareiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nery Bareiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nery Bareiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nery Bareiro 3 Mart 1988 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Nery Rubén Bareiro Zorrilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nery Bareiro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nery Bareiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nery Bareiro'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nery Bareiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nery Bareiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nery Bareiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nery Bareiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Libertad

1 Temmuz 2007 yılında Luqueño

1 Ocak 2008 yılında Tacuary FBC

1 Ocak 2012 yılında Libertad

1 Ocak 2013 yılında Deportivo Cali

30 Ocak 2014 yılında OFI Girit

1 Temmuz 2014 yılında Junior FC

15 Şubat 2016 yılında Coritiba FC

1 Ocak 2017 yılında Guaraní

23 Ocak 2018 yılında Chapecoense

1 Ocak 2019 yılında CS San Lorenzo

1 Ocak 2020 yılında Dep. Binacional

10 Eylül 2020 yılında Juventude

11 Mart 2021 yılında Confiança-SE

3 Ocak 2022 yılında Tacuary FBC

Nery Bareiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nery Bareiro şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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