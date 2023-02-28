Nery Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nery Dominguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nery Dominguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nery Dominguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nery Dominguez 9 Nisan 1990 tarihinde Cañada de Gómez şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Nery Andrés Domínguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nery Dominguez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nery Dominguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nery Dominguez'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nery Dominguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nerydominguez23/

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Nery Dominguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nery Dominguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nery Dominguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nery Dominguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Rosario Central

7 Ocak 2016 yılında Querétaro FC

28 Ocak 2017 yılında Independiente

31 Aralık 2017 yılında Querétaro FC

9 Ocak 2018 yılında Racing Club

31 Aralık 2018 yılında Querétaro FC

1 Ocak 2019 yılında Racing Club

1 Temmuz 2022 yılında U. de Chile

Nery Dominguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nery Dominguez şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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