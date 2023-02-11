Nery Leyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nery Leyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nery Leyes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nery Leyes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nery Leyes 5 Eylül 1989 tarihinde Ushuaia şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nery Leyes Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luis Grillo y Asociados yapmaktadır. Nery Leyes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Estudiantes (Río Cuarto) futbol takımında oynamaktadır. AA Estudiantes (Río Cuarto) takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nery Leyes'nin AA Estudiantes (Río Cuarto) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nery Leyes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nery Leyes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nery Leyes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nery Leyes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CA Talleres

31 Temmuz 2014 yılında Defensa

15 Ocak 2016 yılında Atl. Tucumán

27 Temmuz 2017 yılında Newell's

10 Ocak 2018 yılında Atl. Tucumán

12 Temmuz 2019 yılında Antofagasta

31 Aralık 2019 yılında Atl. Tucumán

6 Ocak 2020 yılında Banfield

30 Haziran 2020 yılında Atl. Tucumán

11 Ağu 2020 yılında CA Unión

30 Haziran 2021 yılında Atl. Tucumán

20 Temmuz 2021 yılında Gimnasia

9 Ocak 2023 yılında Estudiantes RC

Nery Leyes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nery Leyes şuan AA Estudiantes (Río Cuarto) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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